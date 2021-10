DF tem menor número de casos diários de covid-19 desde 8 de agosto

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/ CB/DA Press)

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (15/10), mais 395 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), foi o menor número de casos diários de covid-19 desde 8 de agosto, quando o DF apresentou 321 pessoas infectadas. O total de diagnósticos positivos chegou a 509,5 mil pessoas. Dessas, 491,7 mil se recuperaram.

Sem óbitos ocorridos nesta sexta, a SES-DF contabilizou 17 mortes por complicações da doença. Todas as vítimas morreram entre 8 e 14 de outubro, sendo 10 apenas na quinta-feira (14/10). Apenas uma morte era de uma pessoa de fora do DF, de Luziânia (GO).

No total, o Distrito Federal tem 10.681 vidas perdidas desde o início da pandemia. A média móvel de casos ficou em 681,6, com queda de 21,3% na comparação com 14 dias atrás. A de mortes está em 13,7, com diminuição de 17,2% no mesmo período de análise.

A taxa de transmissão da covid-19 voltou a ficar em 1 após 16 dias. Em 28 de setembro, o indicador foi o mesmo. Isso significa que o controle da pandemia no DF está na média do determinado pelas organizações de saúde. Se o número for maior do que 1, a crise sanitária tende a piorar, e caso seja menor, a pandemia tende a acabar.

Em 3 de outubro, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), mostrou preocupação com a taxa de transmissão em alta na capital, mas disse que a Secretaria de Saúde do DF tem condições hospitalares e leitos em condições de serem abertos. “Estamos acompanhando de perto e mantendo isso sob controle. Se houver necessidade de algum tipo de medida restritiva, nós vamos fazer com o maior cuidado possível para prevenir a saúde da população do Distrito Federal”, garantiu.