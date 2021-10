PCDF prende em flagrante grupo de estelionatários em concessionária

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta sexta-feira (15/10), quatro homens em flagrante em uma concessionária de carros do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).

A prisão foi realizada pela Coordenação de Repressão às Fraudes (Corf) que flagrou o grupo durante a tentativa de compra do veículo. Quem lidera as investigações é a delegada Marcela Lopes.

"Os presos responderão pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, uso de documentos falsos e tentativa de estelionato. Dois dos presos possuem antecedentes criminais e as investigações irão continuar na tentativa de identificar os demais membros do grupo", explica a delegada.

Segundo as diligências, um dos detidos, de 59 anos, compareceu à concessionária do SCIA ainda em 11 de outubro. Na ocasião, apresentou documentos falsos e financiou o veículo. No entanto, os funcionários da loja, desconfiados, acionaram a Corf, que passou a monitorar a ação do grupo.

Nesta sexta-feira, o homem voltou com os comparsas de 45, 29 e 28 anos, para tentar retirar o veículo, levando, novamente, documentos falsos.

Cheque falso



Na tarde de quinta-feira (14/10) a PCDF atuou em outro caso de estelionato. A denúncia veio do setor de segurança de uma instituição bancária. Na operação, a PCDF prendeu uma mulher de 38 anos que tentou realizar o depósito de uma folha de cheque administrativo falso no valor de R$9,7 milhões em um banco de Taguatinga.

Dois outros suspeitos acompanhavam ela, um homem de 18 e outro de 37 anos. O mais novo era o filho da mulher e estava com outra folha de cheque administrativo falso, no valor de R$ 9,3 milhões.

Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa. Os presos não souberam informar a origem das folhas falsas de cheque. A mulher já possui antecedentes criminais por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.