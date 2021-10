PMDF prende, com localização de calor, suspeito de roubar carros na Asa Sul

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do 1º Batalhão da Asa Sul, capturou, na madrugada deste sábado (16/10), um homem acusado de cometer diversos roubos a carros na região administrativa A polícia investigava o caso desde quinta-feira (14/10), quando o criminoso roubou um Grand Siena na SQS 211 e continuou circulando nas proximidades da Asa Sul.

Por volta das 2h da madrugada deste sábado (16/10) a equipe conseguiu localizar o carro na Vila Telebrasília. Após um breve acompanhamento, o condutor do veículo perdeu o controle e colidiu com as árvores em frente à faculdade Unieuro.



O suspeito fugiu para dentro da mata para escapar da PM. No entanto, com apoio da aeronave da corporação e com uso de localização por calor, os agentes conseguiram localizá-lo e o prenderam com a equipe que atuava no solo.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à 1ª Delegacia de Polícia. Além dele, outro suspeito foi identificado pela polícia, mas segue foragido. Eles são acusados de cometer vários roubos na Asa Sul.