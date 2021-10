Casa é assaltada em condomínio de Vicente Pires e família é feita refém

DD Darcianne Diogo EH Edis Henrique Peres

Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os criminosos observam a casa - (crédito: Arquivo Cedido ao Correio)

Quatro homens armados invadiram uma casa num condomínio de Vicente Pires, na madrugada desta quarta-feira (13/10), na rua 3 da região administrativa. Apesar do muro alto nas casas e da guarita na entrada do residencial, a medida não foi suficiente para impedir o crime.



O circuito de segurança do condomínio registrou o momento em que os homens caminham tranquilamente pela rua, já dentro do condomínio, olham a casa por cima do muro e conseguem invadir o local.





O grupo entrou na casa por volta das 3h30 da madrugada e rendeu um jovem, morador da residência, dentro de uma suíte. Os criminosos ficaram na residência por mais de três horas e levaram diversos itens, entre eles dois carros, quatro televisões, um celular, dois notebooks, dius monitores, rodas de bicicleta, perfumes, óculos, tênis e R$ 2.800 em dinheiro.



Em um dos quartos da casa, dormiam os avós do jovem rendido, que só notaram o roubo no fim da ação dos bandidos. Os quatro suspeitos seguem foragidos e as denúncias podem ser feitas pelo telefone 197 ou 190.



Até o momento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu recuperar, na manhã de quarta-feira (13/10), os dois carros roubados no Setor Santa Luzia, na Estrutural, entre outros pertences.



Os policiais militares do 2ª, 15º e 17º Batalhão realizaram as buscas na região com apoio aéreo. Por volta das 10h, a equipe conseguiu identificar os outros bens roubados em um barraco da Estrutural.