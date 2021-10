Confira os pontos de vacinação contra a raiva para pets em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

Os moradores de Ceilândia recebem neste sábado (16/10) a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. A vacina será aplicada em 26 pontos da região administrativa das 9h às 17h. Os animais que estejam saudáveis e que tenham mais de 3 meses de vida, podem receber o imunizante. Confira os locais:



Locais de vacinação contra a raiva para os pets em Ceilândia (foto: SES/Divulgação)

Orientações:



Caso o animal esteja recebendo a vacina pela primeira vez, deverá ser vacinado novamente após 30 dias da 1ª dose. A proteção contra o vírus da raiva é importante porque ela é uma doença infecciosa capaz de levar as vítimas à morte na maioria dos casos de contaminação. A doença pode ocorrer, inclusive, em seres humanos.

A raiva é a única, dentre as doenças infecciosas de origem viral, em relação a seu alcance e ao número de vítimas que pode gerar uma encefalite aguda. O único caso de raiva humana, no Distrito Federal, foi registrado em 1978. No caso da raiva em cães, a capital teve um caso em 2000. E nos gatos, um caso foi registrado em 2001.

O vírus da raiva é encontrado na saliva de animais infectados e é transmitido principalmente por meio de mordidas e arranhões, além de lambedura de mucosas ou em regiões da pele que estejam lesionadas.

Com a campanha de vacinação, uma parcela significativa dos pets fica imune aos vírus. As campanhas foram iniciadas com a criação do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR) em 1973.