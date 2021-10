Com balanço do fim de semana, DF já vacinou 1.403.147 pessoas com a D2

GF Giovanna Fischborn

(crédito: EVARISTO SA)

Após a vacinação ter focado na aplicação de segundas doses no fim de semana, o Distrito Federal atingiu, da população total de 3.052.546, 72,97% imunizados com a primeira dose; 47,87% estão com o ciclo vacinal completo. Nesta semana, a capital também deve dar sequência à vacinação dos adolescentes. Conforme anúncio do governador Ibaneis Rocha (MDB), feito via rede social no sábado (16/10), o DF espera restabelecer o estoque com 37.720 doses da vacina Pfizer-BioNTech, previstas para chegar nos próximos dias e que serão destinadas à D1 desses jovens.



As doses para adolescentes que ainda restam nos pontos de vacinação de Planaltina serão aplicadas nesta segunda (18/10), na UBS 11. Também na segunda (18/10), continuam as aplicações de D1 para quem tem 18 anos ou mais e para gestantes e puérperas, além das doses adicionais para imunossuprimidos. Idosos, a partir de 60 anos, e profissionais de saúde também podem tomar a dose de reforço.

População vacinada



Desde o começo da campanha de imunização, 2.227.409 pessoas foram vacinadas com, pelo menos, uma dose; 1.403.147 com duas; e 58.072 com a vacina de dose única. Neste domingo (17/10), a Secretaria de Saúde registrou 24 aplicações de primeira dose (D1), 642 de segunda dose (D2) e 353 doses de reforço. Não foram aplicadas vacinas de dose única.

Confira os pontos de atendimento para segunda-feira (18/10):