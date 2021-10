CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Cinco regiões do Distrito Federal vão ficar sem energia nesta segunda-feira (18/10). A interrupção no fornecimento será para serviços de manutenção da rede elétrica, programados para o Sol Nascente, Sobradinho, Lago Sul, Gama e Planaltina.

No Sol Nascente, o desligamento deve durar das 9h às 13h, nas chácaras 125 e 128, para manutenção preventiva com troca de postes. Em Sobradinho, os serviços começam no mesmo horário, mas com previsão de encerrar uma hora mais tarde, às 14h. Serão afetados o conjunto C e as CL 8 e 10 da Quadra 11, onde os postes serão trocados.

No Lago Sul, os trabalhos foram divididos em dois turnos. Das 9h às 13h será nos blocos H e I da QI 13, para manutenção preventiva com substituição de transformador. E das 14h às 17h, uma manutenção corretiva deixa os blocos C, D e E da QI 9 e o bloco M da QI 9/11 sem energia.

Das 11h até as 14h, uma obra de ampliação e melhoria na rede elétrica no Gama deixa sem energia os conjuntos A ao C da Quadra 15, o conjunto H da Quadra 11 e totalmente a EQ 13/15, todos no Setor Sul.

Por fim, em Planaltina o desligamento está previsto para durar das 14h às 17h, durante manutenção com substituição de transformador. O trabalho vai afetar a chácara 2-A do Núcleo Rural Monjolo. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será restabelecida sem aviso prévio.

Com informações da Agência Brasília