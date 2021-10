CB Correio Braziliense

A droga estava sendo transportada no porta malas de um Astra - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (19/10), mais de 200 kg de maconha, na BR-070, próximo a Águas Lindas-GO. A droga estava sendo transportada por um adolescente de 16 anos.

De acordo com informações da PRF, os policiais estavam fazendo ronda na BR-070 quando abordaram um veículo GM/Astra, por volta das 3h30. Durante a revista, sentiram o cheiro da droga e localizaram os tabletes de maconha, que estavam escondidos no banco traseiro e porta malas do carro.

Ao ser questionado, o adolescente disse aos policiais que estava transportando a droga do Mato Grosso do Sul para Brasília e que receberia R$5 pelo serviço. De acordo com a PRF, ele foi apreendido no ano passado pelo mesmo crime no estado. O jovem foi conduzido ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), de Águas Lindas.