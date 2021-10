Curso de capacitação profissional tem aula inaugural na Papuda

CB Correio Braziliense

Os cursos levam a informação continuada para o sistema prisional - (crédito: Ascom/Seape-DF)

Nesta segunda-feira (18/10), as secretarias de Administração Penitenciária (Seape) e de Educação (SEE) e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) realizaram a aula inaugural dos cursos de Formação Inicial e Continuada no sistema prisional. O objetivo é ampliar a oferta de cursos de educação profissional para reeducandos do regime semiaberto, que cumprem pena no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.

Os cursos oferecidos fazem parte do Programa Novos Caminhos, da Secretaria de Educação. Ao todo, 80 reeducandos foram matriculados na primeira turma e terão oportunidade de aprender uma profissão ligada às áreas de copeiragem, pintura de paredes, administração e restauro de móveis antigos. Eles também poderão participar das oficinas de serigrafia, costura, serralheria e marcenaria. A carga horária para cada um dos cursos será, em média, de 120 horas.

O Programa Novos Caminhos conta com apoio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do governo federal, que tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica por meio de assistência técnica e financeira.

*Com informações da Secretaria de Administração Penitenciária do DF