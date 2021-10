EH Edis Henrique Peres JE Júlia Eleutério

O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou, na manhã desta terça-feira (19/10), a chegada de mais 51,7 mil doses da vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. A expectativa é que os imunizantes cheguem ainda hoje à capital.

As doses serão destinadas ao público adolescente, para o avanço da imunização dos jovens entre 12 e 17 anos. Segundo o governador, assim que as doses chegarem, serão redistribuídas para os postos de imunização. Serão 32.760 para a primeira aplicação e 18.948 para uso da segunda dose.

Até a última atualização da Secretaria de Saúde, na manhã desta terça-feira (19/10), o DF havia imunizado, desde o começo da campanha, 2.228.413 pessoas com a primeira dose (D1). Em relação ao público geral, a capital Federal tem 73% da população imunizada com a D1, e 84,43% da população vacinada com 12 anos ou mais.

A população com o ciclo vacinal completo representa 48,54% da população geral, no total de 1.423.607 pessoas que receberam as duas doses, e 58.116 vacinados com a dose única. Já em relação à dose de reforço, 63.416 pessoas receberam a aplicação.