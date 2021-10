Quedas de árvores causam transtorno no centro da cidade durante chuva forte

PM Pedro Marra

Galho cai em cima de Celta prata no Setor Hoteleiro Norte (SHN) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A chuva do início da noite desta terça-feira (19/10) causou estragos no Distrito Federal. Na quadra 5 do Setor Hoteleiro Norte (SHN), por volta das 18h, um galho de árvore caiu em cima de um carro, um Celta prata, que estava estacionado ao lado de um edifício, sem ocupantes no interior do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi preciso cortar a árvore, emergencialmente, pois apresentava risco de queda.

Em outro local da cidade, os bombeiros foram chamados para vistoriar uma palmeira que ameaçava cair ao lado de um edifício do Setor Hoteleiro Sul (SHS). Como a estrutura da árvore estava comprometida, foi feito o corte emergencial.

No Setor Comercial Sul (SCS), as 18h21, outra queda de árvore foi registrada perto do Edifício Parque Cidade, Próximo ao Pátio Brasil. A árvore estava obstruindo o estacionamento do subsolo do edifício. Não houve vítimas e apenas um poste de iluminação particular foi danificado.

Em nota, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) já havia alertado para a possibilidade de chuvas fortes . A pasta elencou algumas orientações para a população se proteger de eventuais acidentes causados pela chuva:



Se possível, fiquem abrigadas

Aumente a distância de seguimento do veículo da frente

Não tente atravessar áreas alagadas ou enfrentar correnteza e enxurradas

Monitore o aumento do nível das águas próximas à sua residência

Em caso de alagamento, desligue a rede elétrica

Em caso de necessidade, peça ajuda pelos telefones 193 ou 199.

Confira vídeo do carro: