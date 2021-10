RM Rafaela Martins

A secretaria de Saúde abriu inscrições para o voluntariado - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) está com inscrições abertas para o programa voluntário-colaborador. Estudantes universitários da área de saúde podem atuar em atividades das campanhas de vacinação como acolhimento, triagem, organização de filas e serviços administrativos.

O trabalho não é remunerado, mas o estudante que se dedicar por 30 horas receberá certificado de reconhecimento. A carga horária mínima é de duas horas semanais. As atividades são desenvolvidas em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Atualmente, cerca de 1,6 mil pessoas atuam no programa. Interessados podem se inscrever clicando neste link.

Oportunidade

A SES-DF também oferece oportunidades para voluntários que já atuam no mercado. Cantores, cabeleireiros, contadores de história, músicos, grupos de palhaço entre outras atividades lúdicas, recreativas, pedagógicas, artísticas e culturais que podem ser realizadas em unidades de saúde, podem se inscrever no programa Voluntário Social.

Os interessados precisam enviar um e-mail para gevol.dipmat@saude.df.gov.br. Além disso, é possível atuar em atividades que exigem nível superior. Neste caso, o voluntário escolhe o dia e o horário em que poderá reforçar as equipes da pasta. Vale reforçar que a atividade deve ser realizada em caráter espontâneo, sem remuneração e sem vínculo funcional ou empregatício.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF