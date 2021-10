Muro desaba sobre funcionário de obra em Vicente Pires

RM Rafaela Martins

O homem ficou com ferimentos nos membros inferiores e escoriações pelo corpo - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Parte do muro de uma obra desabou e acertou um funcionário que trabalhava na região de Vicente Pires, na manhã desta quinta-feira (21/10). O local fica próximo ao supermercado Super Bom, na Rua 4-B. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer a vítima por volta das 10h50.

Identificado como Adeilson, 41 anos, o homem apresentava ferimentos nos membros inferiores e escoriações pelo corpo. Apesar de estar consciente e orientado, o senhor foi avaliado e transportado para a rede hospitalar.

Segundo relatos de populares, uma máquina que trabalhava na obra atingiu acidentalmente o muro, que veio a desabar e acertou o homem. O CBMDF atendeu a ocorrência empregando três viaturas e doze militares.

Acidente de trabalho

No mês de setembro, especificamente terça-feira (14/9), um trabalhador sofreu uma queda de andaime e foi transportado em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga. O acidente ocorreu na QN 502, na avenida Central em Samambaia Sul, na obra em frente ao Fórum. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, identificado como Ananias Alvino, 63 anos, apresentava ferimento grave no lado direito do abdômen e estava desorientado.

Os trabalhadores do local informaram que a vítima ficou presa pelo abdômen em uma estaca de madeira, que foi retirada antes da chegada das equipes. No local, as equipes encontraram o homem próximo ao tapume de proteção da obra. O Resgate Aéreo chegou a ser acionado, mas o médico do SAMU, que atendeu a vítima, decidiu levá-lo para o Hospital Regional de Taguatinga devido à gravidade dos ferimentos.