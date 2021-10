SS Samara Schwingel

GDF quer mais segurança para pacientes e profissionais da saúde - (crédito: Davidyson Damasceno/Iges DF)

O Governo do Distrito Federal vai anunciar, na próxima semana, detalhes de um plano de intensificação de segurança para atender as unidades públicas de saúde da capital. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21/10) pelo secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, e pelo secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

"Estamos aqui mostrando que estamos trabalhando, mas semana que vem, teremos o prazer de apresentar qual o planejamento que vamos executar para trazer mais tranquilidade nas redes de saúde do DF", declarou Pafiadache. Segundo ele, o novo protocolo foi pensado devido aos recentes episódios de agressão a servidores da Saúde.

O secretário de Segurança Pública informou que já há um atendimento específico para a rede de saúde, mas a intenção é intensificá-lo. "Nossas polícias fazem rondas e atendimentos às unidades de saúde, mas vamos intensificar esse protocolo de rondas constantes e ostensivas nessas unidades", disse. Para o gestor, com a intensificação, haverá mais segurança para profissionais de saúde e pacientes estarem nas unidades.

Além disso, os diretores e gestores de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais públicos terão um contato direto com as forças de segurança a fim de agilizar o atendimento em casos de necessidade. Nesta semana, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde em Brasília (SinSaúde-DF) enviou ao Governo do Distrito Federal um ofício pedindo a criação de um batalhão hospitalar.