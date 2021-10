Mulher é baleada por PMs ao levar esposo ao trabalho; marido relata o desespero

DD Darcianne Diogo AI Ana Isabel

Meyrejane passará por uma nova cirurgia nesta sexta - (crédito: Material cedido ao Correio)

A madrugada foi de terror e desespero para o casal Meyrejane Brandão Dantas, 49 anos, e Pedro Martins, 49. Pouco depois das 4h, de quarta-feira (20/10), a dona de casa foi baleada por policiais militares do Estado de Goiás após deixar o marido em um posto de combustível em Luziânia (GO) — distante cerca de 59km de distância (veja o vídeo da ação abaixo). A Polícia Militar (PMGO) instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta dos PMs. O Correio conversou com o esposo da vítima, que se diz estarrecido com a situação.



O casal saiu de casa de madrugada e, como de costume, a dona de casa levou o companheiro ao posto para buscar o caminhão, uma vez que ele trabalha como caminhoneiro. Pedro pegaria o veículo e partiria para Cristalina (GO) a serviço. A mulher deixou o homem no posto e seguiu para casa, mas percebeu quando um carro descaracterizado começou a lhe seguir. “O veículo passou por ela e deu um cavalo de pau. Ela pegou e tentou desviar, mas o motorista continuou acompanhando. Quando minha esposa chegou na porta de casa, não quis entrar por medo”, detalhou Pedro.

O estabelecimento fica a poucos metros da residência do casal. Meyrejane contornou a quadra e, com medo, retornou ao posto de gasolina onde tinha deixado o marido. Segundo relato de Pedro, ao chegar, a mulher foi surpreendida por outras duas viaturas caracterizadas. “Ela pensou que estava tudo tranquila e segura, mas não.” Em determinado momento, iniciou-se os disparos de arma de fogo.

Carro da mulher ficou com marcas de tiro (foto: Material cedido ao Correio)

Vídeo do circuito de segurança e fotos cedidas à reportagem mostraram o momento que Meyrejane entrou no posto desesperada. Logo atrás, aparecem as viaturas. As imagens mostram, ainda, as perfurações causadas por bala no interior do veículo, como no banco do motorista. “Tinham mais de 10 marcas de tiro no carro”, disse o marido.

Socorro

A dona de casa foi baleada no intestino. Após levar o tiro, a mulher foi socorrida pelos policiais e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Pedro relata que ouviu os disparos, mas quando saiu para ver o que tinha acontecido, a esposa já tinha sido levada à unidade de saúde. “Não imaginei que jamais fosse o carro da minha esposa. Foi desesperador”, desabafou.

Mayrejane passou pela primeira cirurgia para estancar um quadro hemorrágico e, agora, será submetida a outro procedimento nesta sexta-feira (22/10).

Procurada pela reportagem, a PMGO esclareceu, em nota oficial, que a abordagem ao Ônix branco (veículo de Meyrejane) ocorreu em virtude de que “em datas anteriores ao fato, foram registrados boletins de ocorrências de roubo, onde foi utilizado pelos criminosos um veículo Ônix de cor branca com as mesmas características do veículo abordado.” A corporação acrescentou, ainda, que foi feito o registro do RAI da abordagem, bem como a equipe compareceu à delegacia para as providências legais. A PMGO instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos.