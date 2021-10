Vídeo: Erosão atinge BR-020 e trecho da pista é interditado

RN Renata Nagashima

Uma erosão na pista da BR 020, no km 180, na manhã desta sexta-feira (2210), causou a interdição do trecho na altura de Alvorada do Norte (GO).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição foi devido ao desmoronamento da pista, que foi levada pelas águas das chuvas.

O trânsito foi interrompido e o trecho está bloqueado no sentido crescente — sentido Colorado/Sobradinho. O tráfego foi desviado para o sentido decrescente, que agora está sendo utilizado nos dois sentidos.

Até o momento, não há congestionamento no local.

Chuvas

Chuva com muitas trovoadas é o que o brasiliense pode esperar para esta sexta-feira (22/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas devem ocorrer no período da tarde e da noite. Durante a manhã, a previsão é de chuva em pontos isolados. Com o tempo mais ameno, a umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 45%.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, o DF já ultrapassou a quantidade de chuva esperada — no acumulado, isso representa 168.4mm, o que corresponde a 105% em Águas Emendadas, por exemplo.

"O tempo mantém esse padrão de nebulosidade durante a sexta-feira e o fim de semana. Teremos chuvas isoladas pela manhã, e na parte da tarde isso evolui para pancadas com trovoadas e ventos. Vale ressaltar que o alerta amarelo está ativo. Ele indica que há perigo quando as chuvas estão acumuladas e com volume de 20 a 30 milímetros. Os ventos no DF também podem variar de 40km/h a 60km/h”, contou a profissional.

A temperatura máxima pode chegar aos 30°C ao longo do dia. A mínima foi de 18°C registrada em Planaltina.