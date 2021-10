Previsão do tempo: nebulosidade e pancadas de chuva permanecem nesta sexta

RM Rafaela Martins

O brasiliense deve se preparar para esta sexta-feira (22/10), pois ela traz uma amostra de como será o fim de semana: chuvoso e com trovoadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas devem ocorrer no período da tarde e da noite. Durante a manhã, a previsão é de chuva em pontos isolados. Com o tempo mais ameno, a umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 45%.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, o DF já ultrapassou a quantidade de chuva esperada - no acumulado isso representa 168.4mm, o que corresponde a 105% em Águas Emendadas, por exemplo.

"O tempo mantém esse padrão de nebulosidade durante a sexta-feira e o fim de semana. Teremos chuvas isoladas pela manhã, e na parte da tarde isso evolui para pancadas com trovoadas e ventos. Vale ressaltar que o alerta amarelo está ativo. Ele indica que há perigo quando as chuvas estão acumuladas e com volume de 20 a 30 milímetros. Os ventos no DF também podem variar de 40km/h a 60km/h”, contou a profissional.

A temperatura máxima pode chegar aos 30°C ao longo do dia. A mínima foi de 18°C registrada em Planaltina.

Fim de semana

De acordo com a previsão do tempo, domingo (24/10) será um dia mais chuvoso que sábado (23/10). "No DF, nós temos chuva no verão e seca no inverno. Desta forma, a tendência é que outubro e novembro tragam chuvas acima da média para aliviar o cerrado e encher os reservatórios”, ressaltou Andrea Ramos.

Como se proteger?

O cidadão que está nas ruas precisa tomar cuidado. Para isso, o Correio preparou algumas dicas que podem te ajudar durante esse período chuvoso. Confira:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

-Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).