Polícia Civil prende trio que roubava veículos no Lago Sul e São Sebastião

Policiais da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) da Polícia Civil prenderam, na manhã desta sexta-feira (22), uma associação criminosa especializada no roubo de veículos no Lago Sul e em São Sebastião. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão na casa dos investigados.

Segundo as investigações, que perduraram por oito meses, o trio é responsável pelo roubo de, pelo menos, quatro veículos no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos se deslocavam de Unaí-MG ao DF pela BR-251 com a finalidade de praticar os crimes, onde cada integrante ocupava uma função diferente.

Um deles, segundo as investigações apontam, atuava como 'olheiro', indicando a vítima do roubo para que outro integrante, com posse de arma de fogo, fizesse a abordagem e levasse o veículo. O terceiro era o motorista de fuga. O trio vai responder por associação criminosa e roubo qualificado. A pena dos dois crimes pode chegar a 19 anos de prisão.