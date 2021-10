Ibaneis assina decreto de regularização da Paróquia São Pio de Pietrelcina

CB Correio Braziliense

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, na manhã deste sábado (23/10), o decreto de regularização da Paróquia São Pio de Pietrelcina. O templo é instalado no Sudoeste e recebeu visita do chefe do Executivo local durante a manhã.

"Bom dia! Comecei o sábado em um momento de muita união e bênção na assinatura do decreto de regularização da Paróquia São Pio de Pietrelcina", escreveu Ibaneis nas redes. Em seguida, ele afirmou que o GDF trabalha para regularizar as áreas ocupadas por templos religiosos de todas as crenças. "São mais de 450 processos de regularização engavetados há mais de 20 anos. E nós recriamos a Secretaria de Atendimento Religioso e estamos fazendo um grande trabalho de regularização dos templos do DF para que todas as religiões sejam atendidas."

Em julho deste ano, o governador sancionou a Lei nº 1614/2020. A legislação prevê auxiliar a regularização de terrenos ocupados por clubes esportivos, entidades sem fins lucrativos e templos religiosos da capital federal.

A Lei permite a celebração direta de contratos de Concessão de Direito Real de Uso sem opção de compra (CDRU-S) entre a Terracap e as entidades historicamente ocupantes, que tenham se instalado no imóvel até 22 de dezembro de 2016. A solução oferece segurança jurídica para os dirigentes de clubes esportivos e instituições, além de receita para o Estado, uma vez que passam a pagar pela ocupação.