Em dois dias, Distrito Federal tem mais seis mortes por covid-19

RD Ricardo Daehn

A taxa da transmissão no DF está em 0,81 - (crédito: Ed Alves/ Divulgação)

Já com dados coletados em 600 publicações de boletins relacionados à ocorrência da covid-19, a Secretaria da Saúde do DF (SES-DF) noticiou mais seis mortes relacionadas à difusão da doença em apenas dois dias. Computadas as mortes registradas neste sábado (23/10) e as da última sexta, junto a outras novas (ocorridas desde 5/9), o número cresce para 20 casos de mortes. De modo geral, em número de casos, as regiões mais afetadas são Ceilândia, Gama, Guará, Plano Piloto, Taguatinga, Samambaia e Águas Claras.

Ainda que o painel apresente recuperação em 97% dos casos, e a taxa de transmissão esteja em 0,81 (apontando tendência à queda na transmissão da doença), a cautela segue como prioridade. Com incidência de 88,4% atingindo residentes no DF, já são 513.191 o total de casos na capital, com 278 casos a mais relação à ontem (22/10). Em termos de idade, 39 anos se afirma como mediana de idade para os casos.

No caso das novas mortes computadas, 14 delas atingiram pessoas com idades entre 60 e 79 anos. Outras duas mortes atingiram pessoas acima de 80 anos. Do grupo de 20 novas mortes registradas, 17 casos se deram em hospitais. Em 13 casos, havia comorbidade relacionada à cardiopatia. Três mortes ocorreram na Ceilândia, enquanto Samambaia, Sudoeste, Taguatinga e Vicente Pires trouxeram duas novas mortes, cada.