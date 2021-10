Morre, aos 86 anos, o escritor José Luiz de Moura Pereira, conhecido como Ze Luiz

CB Correio Braziliense

(crédito: arquivo pessoal )

Morreu, aos 86 anos, neste sábado (23/10), o escritor José Luiz de Moura Pereira, conhecido como Ze Luiz. Membro da Academia de Letras de Brasilia (Acleb), ele deixa quatro filhos e a esposa. A cremação será nesta segunda-feira (24/10), em cerimônia restrita aos familiares.

Nas redes sociais, os familiares lamentaram a morte de Ze Luiz. O motivo, no entanto, não foi divulgado. Em um texto divulgados nas redes, os filhos afirmam que o homem era esposo amoroso, pai exemplar e amigo. "Deixa um legado de retidão e caráter. Pedimos ao Grande Arquiteto do Universo – Deus, que ampare e conforte os corações feridos pela dor do luto. Não existirão despedidas aos que permanecem vivos em nossas almas e corações", completa o texto.

Além de membro da Acleb, Ze Luiz era heraldista, cartunista, desenhista, humorista, escritor, jornalista-ilustrador, atuante no campo da medalhística, autor de inúmeras insígnias, selos e brasões corporativos, membro conselheiro da Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhística, autor do brasão do Estado do Mato Grosso do Sul e da bandeira e brasão do Estado do Tocantins.

Nascido em Santa Izabel do Pará, em 7 de março de 1935, ele veio para Brasília em 1972.