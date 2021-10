Vídeo: após perseguição na contramão, PM prende três por tentativa de homicídio

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgaçã/PMDF )

Na madrugada deste domingo (24/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) começou a perseguir um carro que andava na contramão no Eixão de Brasília. No fim da perseguição, três homens foram presos em flagrante apontados como autores de uma dupla tentativa de homicídio no Varjão.

O caso começou quando, durante patrulhamento, os policiais do GTOP 44 ouviram disparos de arma de fogo e visualizaram um veículo Fiat Mobi vermelho em alta velocidade, empreendendo fuga. O acompanhamento começou no Varjão, seguiu pelo Eixão em sentido contramão e terminou na tesourinha da 115 norte, onde o veículo colidiu.

A PMDF não soube informar em que o veículo teria colidido. De acordo com os detidos, que portavam um revólver Taurus calibre 38 com cinco munições deflagradas, a ideia era matar dois desafetos de gangues rivais.

Os homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.