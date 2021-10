Covid-19: DF registra a menor taxa de transmissão do ano com Rt em 0,78

CM Cibele Moreira

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, que ontem completou 50% da população geral com as duas doses do imunizante, o Distrito Federal se aproxima para o controle da pandemia. Nesta segunda-feira (25/10), a taxa de transmissão da doença chegou em 0,78 — a menor registrada na capital em 2021.

Os registros de novos casos também caíram, com 231 ocorrências da doença. Ao todo, a capital contabilizou 513.737 notificação do vírus. A média móvel de casos ficou em 370, uma queda de 69,05% em relação a 14 dias. A maior variação negativa registrada no ano, em comparação ao período de duas semanas.

No entanto, o quantitativo de pessoas que morreram por complicações da covid-19 subiu. Nesta segunda-feira (25/10), a Secretaria de Saúde registrou 21 mortes pela doença. O maior número desde 7 de outubro, quando houve 32 óbitos. A média móvel está em 13,14, e representa -17,12 em relação à duas semanas anteriores.

Das vítimas recentes, quatro morreram nesta segunda e quatro no domingo. As datas de ocorrências variam entre 1º de agosto a 23 de outubro. Todas tinham comorbidades. A maioria tinha mais de 60 anos.