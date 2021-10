Covid-19: DF tem 2ª menor média de casos do ano nesta sexta-feira

AI Ana Isabel Mansur

Das três vítimas do dia, uma estava na faixa etária de 20 a 29 anos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No dia em que o governador revelou que está estudando acabar com o uso obrigatório de máscaras, o Distrito Federal registrou a segunda menor média móvel de casos do ano: 481,43 — redução de 60,75% na comparação com 14 dias atrás, 8 de outubro. O menor resultado de 2021 foi percebido nessa quinta-feira (21/10) — 480,3.

A taxa de transmissão da doença segue caindo e alcançou 0,83 nesta sexta (22/10), a 13ª queda consecutiva. É o menor índice de contágio desde 28 de abril, quando o resultado ficou em 0,82.

A taxa desta sexta (20/10) aponta que cada 100 pessoas com covid-19 podem transmiti-la, em média, para outras 83. O indicador mede a reprodução da pandemia.

A média móvel de mortes apresentou, em relação ao cálculo de 8 de outubro, redução de 19%, e o número ficou em 12. Os indicadores de óbitos e infecções são recalculados diariamente a partir dos dados do dia e dos seis anteriores. A operação ajuda a visualizar o desenvolvimento da doença, porque amortece os atrasos nas notificações.

Em 24 horas, a Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou mais 10 óbitos. Apenas três vítimas, porém, faleceram nesta sexta-feira (22/10) — uma delas estava na faixa etária de 20 a 29 anos. As demais tiveram a causa da morte confirmada somente ontem e, por isso, entraram nos registros do dia. O restante dos óbitos ocorreu entre 7 de outubro e quinta-feira.

Com a atualização, o Distrito Federal amarga 10.766 vidas perdidas desde o início da pandemia. A SES-DF também notificou mais 403 casos da doença ontem, e o total de infecções na capital chegou a 512.913. Dessas, 497.359 (97%) pacientes são considerados recuperados.