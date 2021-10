Homem condenado por estuprar filha é preso após 20 anos foragido

CB Correio Braziliense

Em 2001 um homem foi denunciado por estuprar a própria filha, com 12 anos na época. Segundo a ocorrência, registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), ele abusava sexualmente da menina, além de a constranger com carícias. A criança tinha ainda chupões por todo o corpo e relatou que sofria ameaças e agressões físicas. O acusado abusava da filha dentro do quarto e no interior do bar da família.



Após a denúncia, o caso foi investigado por policiais da DPCA e encaminhado ao judiciário, onde ocorreu o processo que resultou na sentença condenatória ao acusado de 20 anos e quatro meses de reclusão. Foi expedido mandado de prisão preventiva desde 2002, além de condenações por tentativa de homicídio, porte de arma de fogo em outros processos. No entanto, o procurado não se encontrava residindo mais no DF e foi dado como foragido.

Desde 2002, por meio da Operação “Pai maldito”, os policiais da DPCA investigavam o paradeiro do condenado na cidade de Unaí, em Minas Gerais. Após investigações locais, foi constatado que o homem estava em Uberaba, também no estado mineiro.

A equipe da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi até a cidade na madrugada da última segunda-feira (25/10) para capturar o foragido. Ele foi encaminhado para o DF, onde foi preso e cumprirá a sentença.