Curso sobre o processo de refúgio no Brasil está com inscrições abertas

CB Correio Braziliense

(crédito: Johan ORDONEZ / AFP)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai promover o curso on-line ‘Processo de Refúgio no Brasil: proteção e integração local’, que tem o objetivo de abordar a legislação, direitos e deveres de solicitantes de refúgio e refugiados, para que as instituições estejam cada vez mais capacitadas para atender esse público.



A iniciativa é realizada em parceria com a Agência da ONU para os Refugiados (Acnur). Os interessados devem se inscrever por meio do formulário disponível. O curso será transmitido pela plataforma Zoom a partir dos dias quatro e cinco de novembro, das 9h30 às 12h.

O curso de capacitação será para profissionais que atuam no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os interessados irão aprender mais sobre o processo de refúgio que os imigrantes tendem a enfrentar quando chegam no país e sobre as possibilidades legais que podem facilitar os acessos para o melhor estabelecimento de suas vidas no Brasil.

A iniciativa deverá ser ofertada em todas as regiões do Brasil até 2022. O curso integra uma série de capacitações que serão promovidas pela Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CG-Conare) e é voltado para colaboradores de organizações da sociedade civil, servidores e gestores públicos municipais e estaduais, membro de universidade que atuam no atendimento aos refugiados e solicitantes de refúgio da região Centro-Oeste.

*Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública