DD Darcianne Diogo

Criminosos acumulavam passagens por roubo, furto e receptação de veículos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo e receptação de veículos foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e acabaram presos, nesta terça-feira (26/10), depois de assaltarem e renderem funcionários de uma loja de marcenaria no Núcleo Bandeirante (veja vídeo abaixo).

Armados, os homens, ambos com 26 anos, invadiram o estabelecimento, renderam funcionários e roubaram objetos das vítimas e dois carros que pertenciam aos proprietários da loja. O crime aconteceu em maio e foi registrado pelas imagens do circuito interno de segurança. O vídeo mostra os assaltantes saindo do local, às 11h44 de 26 de maio, e entrando em um dos carros, um Peugeot vermelho.

Policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) investigavam os criminosos há algum tempo. Na terça-feira (26/10), após o Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante expedir mandado de prisão em desfavor da dupla, os agentes deram cumprimento e prenderam os dois no Riacho Fundo e em Arniqueiras.

Juntos, os dois assaltantes acumulam passagens por roubos, furtos e receptação de veículos. Segundo a PCDF, com a prisão da dupla, acredita-se que haverá redução da quantidade de roubos de veículos na região. Presos, os dois estão sujeitos a pena que pode chegar a 10 anos, caso sejam condenados.