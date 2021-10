Troca de nome da ponte Costa e Silva para Honestino Guimarães é aprovada em segundo turno

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou em segundo turno, nesta quarta-feira (27/10), o Projeto de Lei que dispõe sobre a troca de nome da ponte Costa e Silva. O PL 1697/21, agora, segue para sanção do chefe do Executivo local, o governador Ibaneis Rocha (MDB).

O projeto é de autoria do deputado distrital Leandro Grass (Rede). Caso passe pelo Executivo, a ponte passará a se chamar Honestino Guimarães. Há uma semana, a CLDF aprovou a mudança em primeiro turno.

Honestino Guimarães foi um líder estudantil morto pelo regime militar em 1973. O autor do pedido de alteração do nome da ponte, deputado Leandro Grass (Rede), destacou que a nomenclatura atual homenageia um símbolo do período obscuro da história do Brasil, e lembrou haver uma lei que proíbe que bens públicos recebam o nome de torturadores ligados à ditadura.

Reforma

Em março deste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) assinou uma ordem de serviço para o início da reforma da ponte, no Lago Sul. De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), a estrutura de toda a extensão do monumento será revitalizada e recuperada.



A companhia informou que o contrato foi firmado com a empresa Concrepoxi Engenharia Ltda. “A previsão para o início das obras é nos próximos 15 dias, após a apresentação do cronograma de execução”, explicou o órgão, em nota. Com prazo estimado de dois anos para conclusão, o valor total da obra é de R$13.594.231, 88.