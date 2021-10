Ibaneis desobriga uso de máscaras ao ar livre a partir de 3 de novembro

SS Samara Schwingel

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu desobrigar o uso de máscaras em espaços abertos, no Distrito Federal. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) nesta terça-feira (26/10), passa a valer a partir de 3 de novembro.

Durante evento de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 7 de Sobradinho 2, nessa segunda-feira (25/10), o chefe do Palácio do Buriti anunciou que pretendia adotar a medida a partir da primeira quinzena de novembro.

O decreto publicado destaca, porém, que o item permanece necessário em outros tipos de ambientes, inclusive condomínios, comércios e no transporte coletivo.

"Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em todos os espaços públicos fechados, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, no âmbito do Distrito Federal, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias", detalha o texto.

O uso de máscaras é obrigatório no DF desde abril de 2020, como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus. Em setembro, Ibaneis chegou a afirmar que só discutiria o não de máscaras quando 70% da população de 3 milhões do DF estivesse vacinada com duas doses. Atualmente, há 51% da população com o ciclo vacinal completo.