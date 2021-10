Mulher é assassinada a facadas na Vila Cauhy durante madrugada

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, na madrugada desta quinta-feira (28/10). O crime aconteceu por volta de 1h da manhã.

O suspeito é um guardador de carro que está foragido. A Policía Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a vítima chegou a ser socorrida pela corporação e transportada para o Hospital de Base. A informação dos bombeiros é que a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Aguarde mais informações