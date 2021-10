Brasília integra maior rota turística do Brasil, um percurso de 1.179 Km

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal e mais três estados firmaram uma parceria para criar a Via Liberdade, uma nova rota turística e cultural, interligando as belezas históricas, culturais e artísticas entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e a capital federal. O projeto destaca as oportunidades turísticas contidas no percurso de 1.179 km da BR-040.

No percurso da via, ações e programas estratégicos incluem patrimônios da humanidade, paisagens entre montanhas e mar, cidades imperiais, natureza exuberante, horizontes, capitais, metrópoles, comidas típicas, tradições, sertão, arte e contemporaneidade. A iniciativa propõe a realização de encontros direcionados a pesquisadores, artistas e especialistas com temas relacionados aos marcos da história do Brasil.

Além disso, também haverá celebração do bicentenário da Independência do Brasil, a promoção de destinos estratégicos do projeto, seminários sobre patrimônio e turismo, atividades de marketing de destino como apoio à comercialização dos territórios envolvidos junto a agências e operadoras, a utilização de portais do turismo e redes sociais para potencializar o turismo virtual, participação em feiras e eventos nacionais e internacionais e parcerias estratégicas com setor público, privado e entidades representativas do turismo.

A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, afirma que todas as ações estarão devidamente demarcadas para guiar o visitante a uma viagem ainda pouco explorada pelo turismo nesta parte do território brasileiro. “Essa rota coincide com o marco do bicentenário da independência do Brasil, que vamos celebrar em 2022. E aí ela ganha um contorno ainda mais representativo, pois perpassa os caminhos de Tiradentes, dos desbravadores bandeirantes, dos tropeiros, de dom Pedro e mais tarde de Juscelino Kubitschek, até chegarmos a Brasília. São três séculos de história,” ressalta.

A Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a construção da rota será assinado, nesta sexta-feira (29/10), pelos Dirigentes de Turismo do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Goiás. O acordo será assinarão durante uma cerimônia especial, às 19h30, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG). Após o evento, haverá um show com o artista Diogo Nogueira.

*Com informações da Secretaria de Turismo.