Bebê engasga com secreção e é salva por policiais na Estrutural

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/PMDF)

Na noite desta quinta-feira (28/10), Policiais Militares do Distrito Federal salvaram a vida de uma criança de 1 ano e 3 meses na Estrutural. A bebê havia chegado desfalecida ao 15º BPM, por volta das 22h, Ela apresentava febre, teve convulsão e se engasgou com a secreção.

O cabo Ramiro Franklin foi quem atendeu a bebê. O policial largou o trabalho na sala de rádio para socorrer a menina. “A prioridade era salvar a vida da criança”, destacou. “Coloquei a bebê nos braços e fiz as manobras de reanimação”.

Os pais da menina acompanharam toda a operação de salvamento. Depois de restabelecida a respiração, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que levou a menina para o Hospital Regional do Guará. A criança foi medicada e passa bem.

A dona de casa Eliana Aparecida, mãe da garotinha, agradeceu a intervenção da PMDF. Ela contou que, no dia do ocorrido, a filha completava mais um mês de vida. “Só fiquei aliviada quando voltei a ouvir o chorinho dela”, disse. “Hoje, ela faz 1 ano e 3 meses. Se não fossem os policiais, a minha pequena poderia não estar com a gente de novo”, ressaltou.