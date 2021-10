JE Júlia Eleutério

Taxa de transmissão da covid-19 ficou em 0,73 nesta sexta-feira (29/10) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mais uma vez, o Distrito Federal registra a menor taxa de transmissão (Rt) da covid-19 em 2021. Nesta sexta-feira (28/10), o valor ficou em 0,73 — o que representa uma queda de 27% em relação a duas semanas atrás. Na última segunda-feira (25/10), a capital teve a primeira queda expressiva no índice com o Rt em 0,78.

A taxa mede a reprodução da pandemia e indica que cada 100 pessoas com covid-19 podem infectar, em média, outras 73. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores abaixo de 1 apontam um cenário de controle da pandemia.



De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES), os casos de infecção do novo coronavírus também registraram o menor número neste ano, com 195 contaminados em 24h. A média móvel das infecções confirmadas está em 260, uma queda de 61,85% quando comparado há duas semanas.

Com as novas ocorrências, o DF soma 514.733 casos da doença. Desse total, 500.538 (97,2%) estão recuperados. Além disso, foram notificados mais sete óbitos em decorrência da covid-19, sendo que seis eram moradores da capital e um residente em Goiás.

Todas as vítimas recentes apresentavam alguma comorbidade, como distúrbios metabólicos e cardiopatia. Ao todo, 10.857 pessoas perderam a vida por complicações do vírus. A média móvel de mortes encontra-se em 13, com redução de 5,2% no mesmo período de comparação.

Entre as mortes notificadas nesta sexta-feira (29/10), estava um morador de Ceilândia. A região concentra o maior número de casos e de óbitos da capital, com 55.867 pessoas que contraíram a doença desde o início da pandemia e 1.658 que mortes pelo novo coronavírus. Em seguida, aparece a região do Plano Piloto, com 51.882 registros, e Taguatinga, com 1.044 mortes.