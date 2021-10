CB Correio Braziliense

Incêndio consumiu dois barracos geminados no Parque Ecológico Boca da Mata - (crédito: Divulgação - CBMDF)

Um incêndio de grande proporções assustou moradores no Parque Ecológico Boca da Mata, em Taguatinga, nesta sexta-feira (29/10). Dois barracos geminados foram consumidos pelas chamas e por pouco não atingiu outras habitações e se alastrou pela mata. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender essa ocorrência por volta das 11h40.

De acordo com a corporação, apesar do susto, não houve vítimas. Antes da equipe do socorro chegar no local, um grupo de pessoas ajudou um cadeirante a sair de um dos barracos que ficava perto de onde o incêndio ocorria.

Com o controle das chamas, os bombeiros evitaram que o fogo atingisse as outras moradias, além de conter o incêndio para não se propagar na mata que é um coração verde dentro de Taguatinga. Segundo a corporação, os barracos pertencem a coletores de materiais recicláveis.

Aos bombeiros, moradores da região relataram a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por um residente do local. A motivação não foi informada. A Polícia Militar do Distrito Federal também foi acionada.





Incêndio florestal

No Parque de Águas Claras, um incêndio florestal consumiu aproximadamente 500m² de área verde nesta sexta-feira (29/10). A equipe de combate ao fogo do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 15h32 para atender uma ocorrência em frente ao Mirante Mansões do Park.

O incêndio foi controlado com o uso de água de uma viatura da corporação. Seis militares trabalharam para apagar o fogo na mata.