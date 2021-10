Sábado será ensolarado e com poucas nuvens no Distrito Federal

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O dia amanheceu ensolarado na capital federal. A previsão é de poucas nuvens e temperaturas elevadas para este sábado (30/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Brasília pode chegar aos 32ºC, enquanto a mínima registrada durante a madrugada foi de 20ºC. A umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 85%.

De acordo com a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, existe uma pequena possibilidade de chover no Distrito Federal, mas será em pontos isolados e na parte da tarde. “Hoje e amanhã (domingo) seguiremos com esse padrão de poucas nuvens e temperaturas altas. Porém, no fim da tarde a nebulosidade aumenta um pouco e isso pode causar chuvas fracas em pontos isolados”, ressaltou a profissional.

O fato é que o brasiliense pode se preparar para ir ao clube ou curtir um programa ao ar livre, mas sem esquecer de levar o guarda-chuva na mochila. Essa variação que ocorre é uma característica da estação primavera.

Cuidados

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é preciso cuidados especiais.

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.