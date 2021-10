Sexta e sábado terão poucas nuvens e céu aberto, mas feriadão promete chuva

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Céu limpo, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Essa é a previsão do tempo para esta sexta-feira (29/10), que deve ter temperatura máxima de 32ºC durante a tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada na capital federal nesta sexta foi de 17ºC, no Paranoá. Na região central de Brasília, como o Sudoeste, a variação de temperatura será menor, com mínima de 19ºC e máxima prevista de 30ºC.



Em relação à umidade relativa do ar, devido às temperaturas mais quentes e a pouca presença de nuvens, os índices serão mais baixos do que os vivenciados no começo desta semana. A máxima se mantém em 80% e durante o pico de temperatura da tarde a umidade relativa deve ficar em 25%.



Naiane Araújo, meteorologista do Inmet explica que o tempo se mantém firme durante todo o dia. "O sol aparece entre poucas nuvens e no decorrer do período não há previsão de chuvas. Mas como a umidade ficou mais baixa novamente, embora pouco abaixo de 30%, a recomendação é se hidratar bastante e evitar esforços físicos nas horas mais quentes", destaca.



A meteorologista explica que o sábado manterá a tendência das temperaturas de hoje. "No sábado a chance de chuva é pequena, se ocorrer será algo de forma gradual e isolada. A temperatura máxima deve se manter em 32ºC. As chances de chuvas começam a surgir na tarde de domingo. Já o feriadão promete ser de tempo instável, com chances de pancadas de chuvas mais fortes", finaliza.