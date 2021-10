Covid-19: DF registra 11 mortes neste domingo; total chega a 10.877

DD Darcianne Diogo

Taxa de transmissão está em queda no DF - (crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) notificou 11 mortes causadas pela covid-19 neste domingo (31/10). O total de óbitos chegou a 10.877. Em relação aos casos, foram registrados 121 novas infecções nas últimas 24 horas, totalizando 514.936.



Segundo boletim epidemiológico da SES-DF, das 514.936 pessoas que contraíram o novo coronavírus, 501.253 se recuperaram da doença, um percentual de 97,3%. Desses pacientes, 455.426 residem na capital e 36.024 (internados em hospitais do DF) moram em outros estados, sendo a maioria em municípios goianos (29.484).

A taxa de transmissão (Rt) na capital, que chegou a ficar acima de 1 no começo de outubro pelo 12º dia consecutivo, apresentou queda de 0,1 em relação ao registrado neste sábado (0,73). Agora, está em 0,72. O índice mede a reprodução da pandemia e indica que cada 100 pessoas com covid-19 podem infectar, em média, outras 72. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores abaixo de 1 apontam um cenário de controle da pandemia.

Regiões



Desde o começo da pandemia, Ceilândia ocupa o primeiro lugar no ranking com o maior número de casos da covid-19. A cidade tem 55.916 infecções. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto, com 51.898 casos e, em terceiro, Taguatinga (38.885).