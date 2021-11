PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os moradores do Distrito Federal têm um grande motivo para tentar a sorte neste feriado prolongado. Isso porque a Mega-Sena acumulou pela quinta vez desde 19 de outubro. O prêmio de R$ 65 milhões será sorteado às 20h de amanhã, no Espaço Loterias Caixa, quando o banco vai divulgar os seis números do concurso 2425.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. No último concurso 2424, de sábado (30/10), 101 apostas tiveram cinco acertos no bilhete e faturaram mais de R$ 41 mil cada uma. Outros quase 7 mil jogos ganharam R$ 850,44 ao marcarem quatro números sorteados.

É possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de faturar a bolada, é preciso marcar de 6 a 15 números do volante. Dessa forma, o sistema escolhe os números, modelo chamado de Surpresinha. Também há como concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, conhecida como Teimosinha.

Há como receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1,9 mil, o pagamento pode ser realizado somente nas agências do banco, com apresentação de comprovante de identidade original junto do CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, foram criadas as Mega-Semanas, que são exclusividade da Mega. Os sorteios ocorrem em datas pré-determinadas ao longo do ano. Na ocasião, são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.