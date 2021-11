R$ 65 milhões acumulados

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2424 da Mega-Sena, sorteado no sábado. Dessa forma, o prêmio acumulou de novo e deve pagar no próximo concurso R$ 65 milhões.

Os números sorteados foram: 03-16-17-37-38-53. Ao todo, 101 apostas bateram na trave e acertaram cinco números. Cada uma levou o prêmio de R$ 41.070,64. Todos os ganhadores podem ser conferidos aqui.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas nas casas lotéricas e pelo site da Loteria Federal. O sorteio ocorre na quarta-feira.