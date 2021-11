JE Júlia Eleutério

(crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP)

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (1º/11), 198 novos casos de covid-19. Pelo quarto dia consecutivo, os números registrados ficam abaixo de 200. Com isso, a capital soma 515.134 infectados pelo coronavírus, sendo que 501.398 (97,3%) já estão recuperados da doença. A média móvel de casos está em 199,57, comparado há duas semanas, com queda de 62,63%.



Além disso, o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde também notificou mais nove óbitos em decorrência da doença. Todos apresentavam alguma comorbidade, sendo que uma tinha idade entre 11 e 19 anos. Com os novos registros, o DF atingiu 10.886 mortes por covid-19. A média móvel de óbitos encontra-se em 10,57, com redução de 25,2% em comparação com 14 dias atrás.

Duas pessoas que morreram em virtude da covid-19 residiam em Ceilândia. A região concentra o maior número de casos e de óbitos da capital, com 55.934 pessoas que contraíram a doença e 1.661 que vieram a óbito. Em seguida, aparece a região do Plano Piloto, com 51.940 registros de casos confirmados, e Taguatinga, com 1.047 mortes.

A taxa de transmissão, chamada de R(t), ficou em 0,75. O valor indica a reprodução da doença. Se o indicador for menor que 1, a epidemia tende a acabar. Números maiores que 1 são um sinal de que a pandemia avança.