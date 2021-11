Feriado à vista: saiba o que fazer no Dia dos Finados no DF

PG Pablo Giovanni* BG Bernardo Guerra*

O Dia dos Finados está chegando e, com ele, o ponto facultativo do Dia do Servidor Público. O decreto alterando a data de comemoração do dia 28/10 para 1º/11 foi publicado na quinta-feira passada (21/10), no Diário Oficial do Distrito Federal. Desta forma, para algumas pessoas, os próximos quatro dias serão de folga, enquanto a outras, serão três dias não consecutivos, com o feriado de terça-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até esta terça-feira as chances de chuva aumentam, com possibilidade de pancadas e trovoadas em áreas isoladas do DF. Para aqueles que não pretendem viajar nos próximos dias, o Correio Braziliense separou uma lista de lugares para visitar, seja sozinho, com amigos ou em família, além de eventos que irão ocorrer neste final de semana e feriado.



Lugares para visitar

Zoológico de Brasília - das 9h às 17h, podendo entrar até às 16h. Devido a pandemia, o zoológico está com uma limitação máxima de 2.500 visitantes por dia, assim que esse número é atingido as vendas se encerram. Atualmente é o lar de 826 animais, sendo 185 espécies no total, além disso, dispõe de duas lanchonetes, com locais reservados para a realização de piqueniques também.



Ingressos: R$10 a inteira e R$5 a meia, pagamento feito apenas em espécie.

Localizado na Estrada Parque Guará, sentido Plano Piloto, após o viaduto Camargo Côrrea.

CCBB - das 9h às 21h, com exceção de segunda-feira. Contando com um amplo espaço, o Centro Cultural Banco do Brasil é separado em áreas, possuindo um vasto gramado para piqueniques e eventos, lanchonetes, e outras áreas separadas para exposições.

Na área de cinema, o festival “Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência” está em andamento até o dia 14/11. Sendo realizado em formato híbrido, com exposições presenciais e virtuais, o festival traz consigo 29 produções cinematográficas de 14 países diferentes.

Já nas áreas de exposição, este final de semana serão os últimos dois dias da exposição “Egito Antigo: do Cotidiano à Realidade”, que reúne esculturas, pinturas, objetos, sarcófagos e uma múmia, com todo o acervo vindo do Museu Egípcio de Turim, na Itália. O CCBB também conta com a exposição fotográfica “Acolhidos: o percurso da Venezuela à integração no Brasil”, com fotografias de Antonello Veneri.

Para poder visitar as exposições, os ingressos devem ser adquiridos na plataforma virtual do Sympla, são gratuitos e divididos por hora, tendo um limite de pessoas para cada uma. Localizado na Asa Sul, Trecho 2.

Caixa Cultural - das 9h às 20h, com exceção de segunda-feira. O espaço comporta diversas exposições. Atualmente duas estão em andamento, a Exposição Fotográfica - “Brasília, Cidade Invisível", contando a história de uma Brasília do ano de 2001, através de 40 fotografias tiradas por 14 fotógrafos na época, e a Exposição Fotográfica - “Engenharia e Arquitetura Espanhola no Século XXI”, que traz 40 fotografias artísticas do espanhol Ricardo Santonja, com foco na arquitetura e engenharia de construções espanholas significativas do século XXI.

A entrada é gratuita. Localizado na SBS, Quadra 4, Lote 3/4.

Jump Torre 360 BR - das 9h às 21h no feriado. Projetado para o lazer de toda a família, o Jump Torre 360 dispõe de brinquedos que chegam a quase 10 metros de altura. Espalhados em forma de circuito, são escorregadores gigantes, tobogãs, muros de escalada e outros instalados na área próxima à Fonte Luminosa da Torre de TV.

Os ingressos variam de 20 a 55 reais e podem ser comprados antecipadamente na plataforma virtual do Furando a Fila. Localizado na Torre de TV.

Eixão do Lazer - das 6h às 18h, nos domingos e feriados. Para a prática de exercícios físicos, o fluxo de veículos nos domingos e feriados dão lugar ao lazer das pessoas no Eixão do Lazer.

Entrada gratuita. Nos demais dias, o eixão é liberado para veículos. Localizado ao longo dos eixos norte e sul - Brasília.

Parque da Cidade - aberto 24 horas, de domingo a domingo. Um dos principais atrativos dos brasilienses, o Parque da Cidade é o maior parque urbano da América Latina, e apresentará uma programação divertida para a criançada no feriado, que não foi divulgada pela Secretaria do Esporte até o fechamento desta matéria.



Localizado no Setor de Residências e Parques Sul - Brasília.

Parques ecológicos - das 5h às 22h de domingo a domingo. Pulmões das cidades, os parques são ótimas opções para aproveitar o fim de semana e o feriado de Dia de Finados. Com parques espalhados em quase todas as regiões do DF, as unidades administradas pelo Instituto Brasília Ambiental funcionam normalmente todos os dias.

Entrada gratuita com horários em variação de cada unidade. Localizado nas regiões administrativas.

Parques urbanos - 6h às 22h, de domingo a domingo. Desde 18 de setembro, os parques urbanos da capital federal são administrados pelas regiões administrativas. Em grande maioria, os parques funcionarão normalmente no fim de semana e feriado.



Localizado nas regiões administrativas.

Pontão do Lago Sul - das 7h às 00h, de domingo à quinta-feira e das 7h às 1h nas sextas e sábado. Entrada gratuita. Possui estacionamento, restaurantes diversos, bom lugar para passear em família, tirar fotos e apreciar a vista do Lago Paranoá. Costuma ter passeios pagos de lancha/barco pelo lago. Além disso, o Pontão terá um evento em celebração ao Halloween neste domingo (31), com fantasias, decorações e pratos típicos, terão opções para os adultos e as crianças se divertirem.



Localizado no Setor de Habitações Individuais Sul - Lago Sul.

Jardim Botânico de Brasília - das 9h às 17h, podendo entrar até às 16h40, com exceção de segunda-feira. O contato com a natureza, seja com árvores ou animais, é uma das experiências que o Jardim Botânico de Brasília oferece aos seus visitantes. Com restaurantes, herbário, trilhas, locais para piqueniques, entre outros, o jardim oferece, a partir de sexta-feira (29), uma feira de orquídeas com a possibilidade de montar o seu próprio jardim de suculentas.

A entrada é gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50. Após este horário, é cobrado 5 reais por pessoa. Localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 12 - Lago Sul.

Cine Drive-In - A programação segue normal exibindo Ron Bugado às 18h20, Duna, dublado, às 20h10 e Venom - Tempo de Carnificina, legendado, às 22h30.

Os ingressos podem ser adquiridos apenas na bilheteria local, sendo R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia. Localizado no SRPN Trecho 1

Eventos

Complexo Fora do Eixo

Desde terça-feira passada (26), o Complexo Fora dos Eixo está com uma programação que promete animar as noites de Brasília com mais de 15 atrações musicais ao vivo, drinks, happy hours e muito mais, até terça-feira, 2/11. Grandes nomes como os baianos Parangolé, a DJ brasiliense GabJ e os florianopolitanos Quinteto S.A. estão entre os artistas confirmados para essa reta final de evento.

A casa de festas se encontra na SAAN, Quadra 1, Lote 700 e os ingressos estão sendo vendidos apenas antecipadamente através da plataforma online do Furando a Fila.

Exposição Sinta-se - das 8h às 19h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8h às 12h.

Com toque político e social, a exposição “Sinta-se” reuniu artistas de três estados distintos para apresentar obras que toquem no imaginário da infância dos frequentadores da exposição. As obras visuais e plásticas, visam valorizar e sentir cada detalhe do imaginário com a expressão sócio-política, estarão em cartaz até janeiro de 2022, no Underground Coworking, na 708/709 Norte. A visitação é gratuita.