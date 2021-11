Dia de Finados: veja preços dos produtos e serviços funerários no DF

RN Ronayre Nunes

O Dia de Finados, desta terça-feira (2/11), é uma oportunidade para encarar um assunto indigesto para muitos: a morte. E mesmo desagradável, o tema, contudo, é uma das únicas certezas desta vida, e saber como planejar o momento pode ser um importante passo para lidar com as dores de forma mais madura (e menos estressante).



Por isso, o Correio fez um levantamento junto a empresa Campo da Esperança Ltda (que administra os seis cemitérios da cidade) e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) para entender melhor como funcionam os valores envolvidos nos produtos e serviços funerários na capital.

A priori, é importante entender que um enterro envolve duas vertentes — pelo menos no DF: os serviços da Campo da Esperança e os serviços funerários. No primeiro contexto, a população terá serviços como o arrendamento, construção e manutenção de jazigos, locação de capelas dos cemitérios, serviços de sepultamento e até identificação de títulos perpétuos.

Entre tantas possibilidades, a Campo da Esperança define seis serviços como “indispensáveis” em “preços mínimos”. São eles:

Jazigo de uma gaveta: R$ 867,33



Arrendamento de jazigo por 10 anos: R$ 160,25



Locação de capela simples: R$ 24,04



Prestação de exumação: R$ 278,42



Remoção de despojos: R$ 26,03



Serviço de sepultamento: R$ 24,04

Vale lembrar que a aplicação destes valores é relativa. Segundo a assessoria da empresa, se uma família já tiver comprado um jazigo de três gavetas (em que alguma esteja desocupada), por exemplo, não será necessário a compra de uma nova.

A lista completa dos serviços da Campo da Esperança você pode ler neste link (inclusive com o preço de construção de um jazigo de três gavetas, que fica por R$ 8.046,57).

Outro gasto significativo de um enterro pode vir dos serviços funerários escolhidos por cada pessoa. Naturalmente, a variação do preço destes serviços pode ser considerável dependendo de cada casa funerária. Entretanto, a Sejus-DF, por meio da Subsecretaria de Assuntos Funerários, mantém uma tabela* que estipula o “menor custo total para serviços funerários sem a realização da formalização”: para crianças (com uma urna padrão de 0,60m), o valor fica em R$ 351,29; para adultos, o valor fica em R$ 650,47. Todos os outros valores podem ser conferidos aqui.

Sepultamento social

De acordo com informações da Sejus, famílias com renda inferior a meio salário mínimo por pessoa têm direito ao sepultamento gratuito. Os responsáveis pelo falecido deverão comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especial e Assistência Social (CREAS) de sua Região Administrativa e pedir o direito ao sepultamento social. Os endereços podem ser consultados aqui.



