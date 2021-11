CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem, 28 anos, foi preso em Planaltina, com um carro roubado usado em um arrastão. O suspeito foi abordado pelos policiais na região do Arapoanga quando identificaram o veículo Logan usado no crime, em 4 de outubro, em Samambaia.

O suspeito, abordado na segunda-feira (1/11), negou a participação no arrastão e alegou que o veículo havia sido comprado de outro rapaz e que não sabia que era roubado. O suspeito e o carro foram conduzidos à 16° Delegacia de Polícia (DP), que investiga o caso.

PM apreende adolescente

Um adolescente foi apreendido com um revólver, por volta das 19h, da última segunda-feira (1º/11), em Samambaia Sul. Os policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) patrulhavam na região da QR 614 quando suspeitaram do garoto, que ficou nervoso com a presença dos policiais.

PM prende adolescente armado (foto: Divulgação/PMDF)

Segundo a PMDF, com o jovem foi encontrado um revólver calibre 38 com um cartucho de munição. Ele foi conduzido para a Delegacia da Criança e Adolescente.

Mais tarde, a mesma equipe localizou dois carros roubados durante patrulhamento diário: um na Vicente Pires que havia sido roubado na Ceilândia e outro em Águas Claras, que foi roubado em Taguatinga.