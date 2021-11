PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem, 20 anos, invadiu uma creche de Samambaia Sul e roubou objetos do local, na madrugada desta segunda-feira (1º/11), e foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No local, os policiais constataram que o autor usou uma pedra para quebrar a janela pela qual entrou e fugiu levando cobertores e brinquedos.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) prenderam o suspeito após serem informados do crime na instituição, que fica na Quadra 309 da cidade. Ele furtou dois brinquedos, um cobertor, um colar e uma bicicleta.

Minutos depois, o suspeito foi encontrado nas proximidades da região onde ocorreu o delito. Com ele, foram encontrados os objetos furtados. Em seguida, ele foi levado à 32ª Delegacia de Polícia (DP) para registro da ocorrência.



Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foi solicitada perícia para o local. "Como o crime é inafiançável na esfera policial, deixou esta de ser arbitrada, tendo sido o conduzido recolhido ao cárcere", informa, em nota. A prisão do suspeito foi comunicada ao juiz, promotor e defensor público.

A reportagem tenta contato com a Creche Onça Pintada, onde ocorreu o caso, para mais informações. O espaço segue aberto para manifestações.

Confira abaixo o vídeo em que o homem invade a creche e é preso por policiais militares: