Armas e munições são apreendidas na BR-060 durante operação

Duas armas e mais de 75 munições foram apreendidas pela PRF nesta segunda-feira (1º/11) - (crédito: Polícia Rodoviária Federal)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (1º/11), uma pistola calibre 380 com 25 munições e uma arma longa calibre 44, que é de uso restrito e estava com a numeração raspada, com 53 munições. As apreensões foram feitas na BR-060, durante a fiscalização da Operação Finados.



As armas estavam escondidas no interior de um Fiat Palio e o condutor do veículo, um homem de 46 anos, contou aos policiais que vinha de Alexânia (GO) com destino ao Recanto das Emas. O motorista já havia sido detido por tráfico de drogas e estava em regime semi-aberto. Segundo os agentes, ele informou que usava uma tornozeleira eletrônica, mas que conseguiu retirar o dispositivo.



O homem foi preso pela PRF, enquanto as armas e munições foram apreendidas e serão todos encaminhados para a 27 ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas.