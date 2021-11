CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Uma briga de trânsito entre um motociclista e um motorista de ônibus dentro de um coletivo da empresa Marechal assustou passageiros que estavam dentro do ônibus na linha 898, na Praça do Relógio. Quando o coletivo encostou em uma parada, o condutor da moto entrou no transporte público e agrediu o rodoviário.

Testemunhas afirmaram que o motociclista acusava o motorista do ônibus de tê-lo fechado momentos antes. Nervoso, ele entrou no veículo e acertou o rodoviário na cabeça com o capacete. A confusão aconteceu na segunda-feira passada (25/10), em Taguatinga.

Um vídeo registrou o momento das agressões. Nas imagens, é possível identificar o motociclista irritado, gritando com o motorista de ônibus. “Ainda mandou um beijinho, me respeite", gritou e xingou o rodoviário. Em resposta, o motorista diz que “estava devagarzinho”. Não satisfeito, o condutor da moto continua discutindo.

Assustados, os passageiros pedem para o motociclista se acalmar, mas ele continua gritando. O cobrador tentou apartar a briga até que o agressor saiu do veículo.

A empresa Marechal afirmou que uma ocorrência de agressão física foi registrada na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e que a 12ª Delegacia de Polícia, de Taguatinga Centro, investiga o caso.