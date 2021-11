Enterro social: entenda quem pode ter acesso ao auxílio

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) concede aos moradores da capital o Auxílio Morte, conhecido como enterro social. O benefício é concedido de duas formas: a primeira, em bens de consumo, com concessão da urna funerária, velório, sepultamento, incluindo translado, capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação. A segunda é a pecúnia no valor de R$ 415, paga em parcela única.

Ajuda inclui concessão da urna funerária, velório e sepultamento. Para solicitar o benefício, na modalidade Auxílio por Morte, a família deve buscar atendimento em uma unidade da assistência social, que pode ser um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), um Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) ou um dos dois Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). Nos finais de semana e feriados, o interessado deve dirigir-se à Unidade de Proteção Social 24 horas, localizada na avenida L2 Sul, SGAS 614/615. É recomendado ligar antes, no telefone 3224-0257.

As demandas enviadas pelas unidades de acolhimento são recebidas pelo sistema de informação e direcionadas à equipe que operacionaliza os serviços. A execução da demanda vai desde a liberação de documentos, agendamentos, translado do IML ou hospital ao cemitério e até a colocação de roupas.

Como solicitar

Para solicitar o benefício eventual na modalidade Auxílio por Morte, a família deve apresentar os seguintes documentos:

• Atestado de óbito e Guia de Sepultamento;

• Documentação civil de identificação com foto;

• CPF;

• Documentos que comprovem renda familiar;

• Comprovante de residência.

Atendimentos

Um levantamento da Associação das Funerárias do Distrito Federal mostra que o serviço funerário pode variar de R$ 1.100 a R$ 15 mil. De janeiro de 2020 a setembro de 2021, mais de 2.670 famílias receberam o Auxílio por Morte, de acordo com o GDF. Segundo o Núcleo Funerário da Sedes, até setembro deste ano, foram registrados 1.230 pedidos. Em 2020, na curva mais alta da pandemia, foram solicitados 1.444 pedidos de benefícios.

O Núcleo Funerário da Sedes funciona por 24 horas, tem três viaturas e 20 trabalhadores, entre servidores e terceirizados. Segundo o chefe do Núcleo, Marcos Antônio Gomes do Santos, as unidades socioassistenciais recebem os familiares em luto e um assistente social faz o estudo socioeconômico da família para verificar a vulnerabilidade financeira no momento.

“Muitas vezes a família já gastou muito com remédios, tratamentos médicos, e já não tem mais recursos para arcar com o sepultamento. E após a análise de vulnerabilidade, a família pode ser beneficiada com os bens ou a pecúnia para fazer o enterro do ente querido com dignidade”, destaca.

