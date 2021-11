Pacientes com câncer resgatam autoestima graças à doação de perucas

DS Danielle Souza*

A estudante Isadora Lira, 12, voltou a sorrir com o novo cabelo que veio de voluntários - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Entre os muitos desafios enfrentados pelos pacientes com câncer, a mudança física é a mais evidente. A perda dos cabelos costuma ser uma das reações à quimioterapia, que é necessária para combater certos tipos da doença. Felizmente, voluntários buscam amenizar esse estranhamento frente ao espelho por meio da confecção e doação de perucas. Os interessados em fazer a doação podem entregar os fios às instituições de apoio ao tratamento de câncer.

Para a consultora de imagem Ezilda Pereira Nunes Rodrigues, 36 anos, doar é um ato de amor. "Eu sempre falo que não importa o valor ou a quantidade que você doa, mas sim, o amor em cada um de seus atos. Afinal, você se torna inesquecível na vida de alguém", diz.

A consultora conta que este ano doou aproximadamente 40cm de cabelo para a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace). Ela também usa suas redes sociais para sensibilizar outras pessoas sobre a importância das doações. "Se ajudarmos um pouco que seja, com doações, com serviços, com o nosso tempo, tenho certeza que traremos sorrisos aos rostinhos de muitas crianças e famílias que estão nessa luta. Então, vamos doar?", convida Ezilda.

Gratidão

Quando a freelancer Laísa Cailane Leite Ribeiro, 18, decidiu cortar o cabelo, não descartou as madeixas. O corte rendeu 34cm, que ela ainda não doou por conta da pandemia. Agora, ela pretende fazer um novo corte e entregar uma doação dupla. "Saber que posso ajudar alguém a olhar para si mesmo, e se sentir feliz é gratificante", declara.

A estudante Isadora Fernandes Lira, 12, foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda, em 2019. A mãe da menina, Silvanir Lira Gonçalves, 39, conta que a filha se sentiu muito triste quando os cabelos começaram a cair. A menina é acompanhada pela a Abrace, e foi lá que ganhou o novo cabelo. Silvanir viu de perto o impacto do presente. "É muito importante, pois mexe muito com a autoestima feminina, já que o cabelo é uma referência de beleza", comenta.

Onde doar

A Abrace é uma das instituições que recebem doações, ela oferece assistência social para crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas que enfrentam dificuldades socioeconômicas. Quem quiser cortar o cabelo e doar na Abrace, a orientação é fazer um rabo de cavalo, com no mínimo 20cm de comprimento e secos, com ou sem química. A instituição fica na QE 25, Área Especial 1, CAVE, do Guará 2. O telefone para contato é: 3212-6000 e 9 9321-7229.

Outra opção é buscar o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), que foi construído pela Abrace com doações da comunidade e integra a rede da Secretaria de Saúde. A instituição tem um ponto de coleta que recebe e encaminha as doações a Abrace.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição sem fins lucrativos que atua no Hospital de Base desde 1996. Voluntários oferecem, gratuitamente, apoio emocional e orientações sobre a doença. Hoje, o grupo também atua recebendo doações de cabelos para confecção de perucas, feitas pela própria Rede. Além disso, possui um salão solidário que atende pacientes com câncer, que estão com o sistema imunológico mais suscetíveis a infecções. Para quem quiser doar, os cabelos precisam ter acima de 30cm e podem ser entregues no HBDF, na casa de apoio da Rede que fica no Setor de Igrejas no Núcleo Bandeirante ou ligar nos números: 3364-5467 e 9 8421-7268.

A rede de salões Helio Diff também é apoiadora da causa. Gustavo Nakanishi, CEO da empresa, contou que a rede é adepta de várias campanhas sociais. Neste Outubro Rosa, o Helio está com uma campanha de arrecadação de cabelo para doar para a Abrace chamada Pink Cut. A pessoa que fizer o corte de cabelo, em umas das unidades da rede, para doação, ganha produtos da Tigi, marca parceira do salão.

