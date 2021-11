CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a intenção de trazer o Web Sumit para a capital, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou uma carta de intenção para abrigar o evento, o que inclui um investimento de 5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões) por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). Nesta quarta-feira (3/11), Ibaneis vai se reunir com representantes do evento — que, este ano, ocorre em Lisboa, Portugal.

“Estamos aqui para verificar [o evento], candidatamos o Distrito Federal para ver se conseguimos levar um evento deste tamanho para Brasília. Temos a honra de participar do evento, candidatar nossa cidade e torcemos muito para Brasília receber um evento dessa magnitude”, disse Ibaneis Rocha. Oficialmente, segundo os organizadores do Web Summit, Rio de Janeiro e Porto Alegre disputam com o DF, mas São Paulo e Goiás se apresentam também como candidatos.

“São Paulo está totalmente congestionada, a rede hoteleira fica longe do Anhembi, temos problemas de segurança seriíssimos na cidade de São Paulo, coisa que não temos em Brasília. Porto Alegre está muito fora da rota do grande turismo e dos grandes eventos do Brasil. Nós vamos trabalhar para mostrar esse caminho, mostrar que o DF tem condições de receber o evento”, completa Ibaneis Rocha.

Em dois dias de Web Summit, Ibaneis e o corpo de secretários do GDF conferiram parte das inovações tecnológicas apresentadas. O evento reúne as principais empresas e iniciativas do ramo e mais de 40 mil pessoas, com ingressos esgotados para as centenas de palestras e eventos.

O governador destacou a presença de empresas brasileiras e a oportunidade de relações com ações de outros países. “Temos oportunidade de fazer network de grande importância. São grandes negócios que podem chegar para o DF”, avalia.

Intercâmbio

À imprensa local, Ibaneis comentou o retorno das atividades presenciais e falou da força do intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. “Sou apaixonado pelo país [Portugal], temos uma identidade cultural muito forte e precisamos aproveitar isso para fazer um intercâmbio cada vez maior no âmbito dos negócios”, finaliza.

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, elogiou a presença de Ibaneis Rocha no evento e falou da expectativa de ampliar o relacionamento com o DF. “Temos uma ligação profunda com o governador, com a experiência dele em Portugal, e nós com a nossa experiência com o Brasil. Nossos laços estão fortes, e transformar esses laços em empresas, em emprego, em condição de vida e experiências é extraordinário”, disse Moedas.

*Com informações da Agência Brasília