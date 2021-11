CB Correio Braziliense

Foram 2.026 casos de embriaguez ao volante e 23 prisões em decorrência do crime - (crédito: Divulgação/ SSP-DF)

Durante o mês de outubro de 2021, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) registrou 2.026 casos de embriaguez ao volante. Desses, 23 foram presos por embriaguez. De acordo com o balanço da corporação, faltam 3.086 ocorrências para a capital atingir o recorde anual registrado em 2017.

Durante o período, a PM identificou 5.069 pessoas fazendo uso do celular enquanto dirigiam. Outros 874 condutores inabilitados foram flagrados e 13 armas apreendidas. No decorrer do feriado do Dia de Finados, entre 29 de outubro e 2 de novembro, a PM identificou 426 condutores que dirigiam sob efeito de álcool. Pelo uso de celular, 542 foram notificados.

Entre janeiro e setembro deste ano, a polícia prendeu 155 pessoas por embriaguez ao volante. Os dados consideram 12.648 motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool na capital federal. O levantamento também traz números de condutores inabilitados, armas e munições apreendidas.

Além dos embriagados, 53.059 motoristas foram flagrados fazendo uso do celular ao dirigir. Outros 6.327 estavam sem habilitação no momento da abordagem.